Сельчанка в ЕАО не заметила, как «проглотила» наживку мнимых сотрудников банка

СЕГОДНЯ 08:07 2019-12-13T08:07:40+03:00

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Жительница поселка Теплоозерск стала очередной жертвой мнимых сотрудников банка. При этом женщина знала об уловках мошенников, но во время разговора с неизвестными значения этому не придала. Со слов заявительницы, сначала позвонила девушка, которая сообщила, что с карты сельчанки некто списывает деньги. Чтобы остановить это процесс, нужно выполнить ряд действий.

- Потом к разговору подключился мужчина. Он попросил назвать номер карты, три цифры, расположенные на оборотной стороне карты и кодовое слово. Женщина выполнила инструкции, а потом обнаружила, что с карты пропали больше 14 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

По данному факту проводят проверку с целью установить лица, причастные к хищению денег. Жителей области убедительно просят не идти на поводу аферистов и не выдавать данные своей карты малознакомым людям. Если вам позвонили и сказали, что карта заблокирована, произошло списание денег, просто сбросьте звонок и позвоните в банк для уточнения информации.

ИСТОЧНИК KP.RU