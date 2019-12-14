В ЕАО озадачились спасением детей от смертельно опасных «конфет»

СЕГОДНЯ 03:47 2019-12-14T03:47:44+03:00

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В Биробиджане обсудили проблему со снюсами. Сосательные «конфеты» со содержанием убойной дозы никотина оказались в продаже и стали доступны малолетним покупателям. Дети, в силу своего возраста, не понимают, какой опасности подвергают свои жизни, а взрослые забили тревогу, когда в некоторых регионах России от «конфет» зафиксировали летальные исходы.

Как сообщила оперуполномоченный УНК УМВД РФ по ЕАО Юлия Сунцова, буквально накануне в Челябинске на улице нашли двух подростков, находившихся в бессознательном неадекватном состоянии. Выяснилось, что перед этим они употребляли смеси с повышенным содержанием никотина.

Отметим, что в регионе уже работают над ограничением продажи снюсов детям. Например, подготовили два законопроекта, один из которых предусматривает ответственность за реализацию никотиновых смесей подросткам. При этом штрафы для граждан и должностных лиц предложили увеличить в 10 раз. Пока нормативные акты будут согласовывать, руководителей школ, педагогов и родителей призвали разговаривать с детьми и объяснять почему «конфеты» с никотином это вредно.

ИСТОЧНИК KP.RU