2019-12-14T03:47:44+03:00
Общество

В ЕАО озадачились спасением детей от смертельно опасных «конфет»

Никотиновые снюсы уже привели к летальным исходам в некоторых регионах России
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В ЕАО озадачились спасением детей от смертельно опасных «конфет»В ЕАО озадачились спасением детей от смертельно опасных «конфет»Фото: администрация Биробиджана
Изменить размер текста:

В Биробиджане обсудили проблему со снюсами. Сосательные «конфеты» со содержанием убойной дозы никотина оказались в продаже и стали доступны малолетним покупателям. Дети, в силу своего возраста, не понимают, какой опасности подвергают свои жизни, а взрослые забили тревогу, когда в некоторых регионах России от «конфет» зафиксировали летальные исходы.

Как сообщила оперуполномоченный УНК УМВД РФ по ЕАО Юлия Сунцова, буквально накануне в Челябинске на улице нашли двух подростков, находившихся в бессознательном неадекватном состоянии. Выяснилось, что перед этим они употребляли смеси с повышенным содержанием никотина.

Отметим, что в регионе уже работают над ограничением продажи снюсов детям. Например, подготовили два законопроекта, один из которых предусматривает ответственность за реализацию никотиновых смесей подросткам. При этом штрафы для граждан и должностных лиц предложили увеличить в 10 раз. Пока нормативные акты будут согласовывать, руководителей школ, педагогов и родителей призвали разговаривать с детьми и объяснять почему «конфеты» с никотином это вредно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Комсомольске-на-Амуре неизвестные спилили четырехметровую елку
В ЕАО озадачились спасением детей от смертельно опасных «конфет»
Погода в Хабаровске на 14 декабря 2019 года: днем до -13, возможен снег
ВТБ начинает работу по дальневосточной ипотеке
Комсомольчанин уснул с деньгами, а проснулся без них
Двух руководителей в Хабаровске осудят за взятку квартирами на пять миллионов рублей
В Хабаровском крае незаконные сети и хапуги обратили в доход государства
В Хабаровском крае школьники, мечтающие о своем бизнесе, поедут на слет предпринимателей
Россельхозбанк выпустил новый кредит для самозанятых граждан
Птицефабрики в Хабаровском крае нацелились на увеличение объемов производства яиц
Сельчанка в ЕАО не заметила, как «проглотила» наживку мнимых сотрудников банка
В Хабаровском крае среди рожденных 13 тысяч детей есть Ёсин, Людовиг и Емельян
В Хабаровском крае каждый может бесплатно получить юридическую помощь
Впервые шестиклассница из Хабаровска сдала норматив «Мастер спорта»
В Хабаровском крае сотрудники МЧС проверят места для новогодних праздников
«Мужчины - они как дети, чаще всего покупают петарды»: в Хабаровске стартовала продажа пиротехники
Еврейская автономия получила безопасные школьные автобусы
«Лиса, тебя как звать?»: рыжая с семьей «прописалась» на заводе в Хабаровском крае
В Биробиджане полицейский учинил физическое насилие с использованием наручников
В Хабаровске из машины, разбившейся о рекламный щит, вытащили покалеченных людей
Самолеты, произведенные в Комсомольске, хотят передать авиакомпании в Пакистане
В Хабаровске после исчезновения 17-летней Полины расследуют уголовное дело