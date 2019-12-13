Птицефабрики в Хабаровском крае нацелились на увеличение объемов яиц

СЕГОДНЯ 09:26 2019-12-13T09:26:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Птицефабрики в Хабаровском крае нацелились на увеличение объема яиц. На сегодняшний день регион обеспечен этим продуктом на 80 процентов. Добиться результата собираются в том числе и за счет увеличения господдержки.

- В 2018 году птицеводческим предприятиям края оказана государственная поддержка в размере 108,8 миллионов рублей. На 2019 год в краевом бюджете предусмотрено 114,1 миллионов рублей. Деньги в том числе потратят и на модернизацию производства, - рассказали в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края.

Среди получателей субсидии такие предприятия, как ООО «Промоптторг», АО «Птицефабрика «Комсомольская», АО «ППЗ «Хабаровский». Напомним, что потребность жителей края в яйце составляет 394,1 миллионов штук в год. Ожидаемый объём производства яиц в 2019 году во всех категориях хозяйств составит 308,2 миллионов штук.

ИСТОЧНИК KP.RU