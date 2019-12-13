Россельхозбанк выпустил новый кредит для самозанятых граждан

СЕГОДНЯ 09:41 2019-12-13T09:41:35+03:00

Решение по новому кредиту принимается за три рабочих дня Фото: СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА

Жители Хабаровского края смогут по паспорту и справке о доходах получить до трехсот тысяч рублей

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Россельхозбанк запустил новый кредитный продукт на неотложные нужды «Кредит потребительский без обеспечения для самозанятых граждан» по процентной ставке от 13,9% годовых.

- Кредит на неотложные нужды - универсальное средство для совершения внеплановых дорогостоящих покупок или незапланированных путешествий. Банк предоставляет возможность исполнить задуманное сразу, а отдавать деньги постепенно, - отметили в пресс-службе Россельхозбанка.

Условия по новому кредитному продукту довольно комфортные. Не нужно собирать массу справок, не надо искать поручителей или имущество под залог.

Доход можно подтвердить справкой о состоянии расчетов (дохода) по налогу на профессиональный доход при условии ведения текущей деятельности в качестве самозанятого не менее полугода. Для оформления кредита достаточно иметь при себе только паспорт РФ. Документы, подтверждающие доход, предоставляются в электронном виде с использованием приложения «Мой налог».

Срок рассмотрения заявки и принятия решения по ней – до трех рабочих дней. По кредиту отсутствует комиссия, а также необходимость залога или поручительства. Кредит можно оформить сроком до 5 лет, максимальная сумма кредита – 750 тыс. рублей для жителей Москвы и Московской области и 300 тысяч для жителей других субъектов РФ.

Более подробную информацию об условиях продукта и уровне процентных ставок можно узнать на сайте банка.

ИСТОЧНИК KP.RU