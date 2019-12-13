2019-12-13T11:11:27+03:00
Общество

В Хабаровском крае школьники, мечтающие о своем бизнесе, поедут на слет предпринимателей

На встречу отправят больше 100 лучших учеников
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае школьники, мечтающие о своем бизнесе, поедут на слет предпринимателейВ Хабаровском крае школьники, мечтающие о своем бизнесе, поедут на слет предпринимателейФото: Правительство Хабаровского края
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Школьники в Хабаровском крае, которые планируют заняться бизнесом, поедут на слет «Будущий предприниматель». Мероприятие пройдет на этой неделе, 14-15 декабря на базе гостиничного комплекса «Ривьера». За новым опытом приедут больше 100 лучших учеников из школ Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также из Бикинского, Вяземского, Комсомольского, Николаевского, Хабаровского и имени Лазо районов. Участников выбирали по итогам реализации программ и проектов, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет.

- Слет проводят с целью заинтересовать подростков в самореализации в области предпринимательской деятельности. Им откроют секреты ведения своего дела, покажут многообразие источников предпринимательских идей. Также с ребятами поделятся знаниями и навыками для реализации проектов, - рассказали в комитете по молодежной политике правительства края.

Мероприятие проводят в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства». Его включили в программу событий нацпроекта «МСП и поддержка предпринимательской инициативы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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