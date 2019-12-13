2019-12-13T11:10:11+03:00
Общество

В Хабаровском крае незаконные сети и хапуги обратили в доход государства

Имущество забрали у браконьеров из Нанайского района
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае незаконные сети и хапуги обратили в доход государстваВ Хабаровском крае незаконные сети и хапуги обратили в доход государстваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Имущество браконьеров вполне законно обратили в доход государства. Речь идет об орудиях лова, с помощью которых нарушители незаконно добывали рыбу. Злоумышленники не озадачились получением спецразрешения на вылов рыбы, и как показало время - зря.

- Задержали злоумышленников «с поличным». На месте происшествия составили административные протоколы, потом передали их в суд. Служители Фемиды рассмотрели эти документы и вынесли свой вердикт - конфисковать орудия лова, - рассказали в пресс- службе УФССП по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

У браконьеров забрали рыболовные сплавные сети, подъемные складные сети, которые также называют хапугами. После изъятия составили соответствующий акт. Исполнительное производство закончилось в связи с фактическим исполнением требований исполнительного документа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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