СЕГОДНЯ 10:48 2019-12-13T11:10:11+03:00

В Хабаровском крае незаконные сети и хапуги обратили в доход государства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Имущество браконьеров вполне законно обратили в доход государства. Речь идет об орудиях лова, с помощью которых нарушители незаконно добывали рыбу. Злоумышленники не озадачились получением спецразрешения на вылов рыбы, и как показало время - зря.

- Задержали злоумышленников «с поличным». На месте происшествия составили административные протоколы, потом передали их в суд. Служители Фемиды рассмотрели эти документы и вынесли свой вердикт - конфисковать орудия лова, - рассказали в пресс- службе УФССП по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

У браконьеров забрали рыболовные сплавные сети, подъемные складные сети, которые также называют хапугами. После изъятия составили соответствующий акт. Исполнительное производство закончилось в связи с фактическим исполнением требований исполнительного документа.

ИСТОЧНИК KP.RU