2019-12-13T12:04:48+03:00
Происшествия

Комсомольчанин уснул с деньгами, а проснулся без них

За время отдыха финансы без ведома мужчины перекочевали на карту его приятельницы
Александр ШТААЛЬ
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Комсомольчанин уснул с деньгами, а проснулся без нихКомсомольчанин уснул с деньгами, а проснулся без нихФото: Олег ЗОЛОТО
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Житель Комсомольска -на- Амуре оказался жертвой банальной кражи. Мужчина 60-ти лет находился в арендованной квартире, когда случилась неприятность. По версии следствия, он проводил время с дамой 37-ми лет, оба выпивали. В какой-то момент потерпевший уснул, а его приятельница решила действовать.

- Приятельница заметила на столе карточку заявителя и решила воспользоваться моментом. Она при помощи приложения онлайн-банкинга перевела 57 тысяч с карты заявителя на свой расчетный счет, - прокомментировали в пресс- службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Подозревая в краже потратила добытые деньги на покупку продуктов питания. В отношении горожанки уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Пока идет расследование, женщина будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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