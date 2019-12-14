СЕГОДНЯ 02:27 2019-12-14T02:27:42+03:00

Погода в Хабаровске на 14 декабря 2019 года: днем до -13, возможен снег Фото: Борис КОКУРИН

Погода в Биробиджане без осадков

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В Биробиджане без существенных осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -27-29. Днем -12-14.

В Хабаровске возможен снег, температура ночью от -14 до -16, днем от -13 до -12, ветер западный 5-10 метров в секунду.

В Бикине без существенных осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -11-12.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 15-20 метров в секунду. Ночью -11-12. Днем -6-8.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Ночью -23-22. Днем -17-19.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер юго-восточный 1-2 метра в секунду. Ночью -26-27. Днем -20-22.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -20-21.

В Охотске без осадков. Ветер северный 5-12 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -19-20.

ИСТОЧНИК KP.RU