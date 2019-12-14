В Комсомольске-на-Амуре неизвестные спилили четырехметровую елку

СЕГОДНЯ 05:46 2019-12-14T05:46:51+03:00

Многие отказываются от живых елей в пользу искусственных - это экономит деньги и сохраняет природу Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Зеленая красавица росла в сквере у ДК «Алмаз», где она сейчас, выясняет полиция

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В Комсомольске-Амуре темной-темной ночью из сквера возле ДК «Алмаз» исчезла елочка. Как сообщает сайт «Комсити.ру», сотрудники дома культуры в растерянности: не могут понять, у кого поднялась рука на четырехметровую красавицу.

На месте происшествия обнаружили пенек с нижними ветками, опилки, следы волочения. Предположительно, ель вывезли на автомобиле. Обидно, что елочка, которая могла десятилетиями радовать тысячи глаз, сгинет на свалке после Нового года.

Свидетелей пока не нашли – место здесь не проходное, тем более ночью. Полиция изучает записи камер видеонаблюдения. За незаконную рубку деревьев полагается достаточно серьезное наказание, вплоть до лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU