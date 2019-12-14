В Комсомольске-на-Амуре неизвестные спилили четырехметровую елку
В Комсомольске-Амуре темной-темной ночью из сквера возле ДК «Алмаз» исчезла елочка. Как сообщает сайт «Комсити.ру», сотрудники дома культуры в растерянности: не могут понять, у кого поднялась рука на четырехметровую красавицу.
На месте происшествия обнаружили пенек с нижними ветками, опилки, следы волочения. Предположительно, ель вывезли на автомобиле. Обидно, что елочка, которая могла десятилетиями радовать тысячи глаз, сгинет на свалке после Нового года.
Свидетелей пока не нашли – место здесь не проходное, тем более ночью. Полиция изучает записи камер видеонаблюдения. За незаконную рубку деревьев полагается достаточно серьезное наказание, вплоть до лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU