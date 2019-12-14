В Гродековском музее выпустили каталог нанайской коллекции XIX-XXI веков

СЕГОДНЯ 07:28 2019-12-14T07:28:19+03:00

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Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова выпустил еще один каталог этнических коллекций, находящихся в его фондах и представленных в выставочных залах.

В каталоге нанайской коллекции описаны две тысячи двести этнографических предметов, собранных с конца XIX века по настоящее время. В коллекции есть уникальные экспонаты, некоторые собраны еще самим Владимиром Клавдиевичем Арсеньевым. Помимо того в каталоге свыше 700 фотографий, посвященных традиционной и современной культуре нанайского народа: быт, обряды, декоративно-прикладное творчество и многое другое.

- Издание предназначено для историков, этнографов, художников, культуролог, музейных работников, - рассказали в пресс-службе Гродековского музея. – Впрочем, на его страницах найдут много для себя интересно и те, кто не только по профессии, но и по зову сердца интересуется нанайской культурой.

Презентация каталога пройдет в музее 19 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU