Восемьдесят заявлений в суд подано прокуратурой Хабаровского края в защиту пострадавших от наводнения

СЕГОДНЯ 09:02 2019-12-14T09:02:41+03:00

Опыт 2013 года показал, что ликвидировать последствия наводнения бывает сложнее, чем пережить сам паводок Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

В основном речь идет о нарушении прав на получение материальной помощи, поскольку людей официально не признавали пострадавшими

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В Хабаровском крае подведены итоги прокурорских проверок в период наводнения-2019 на Амуре. В целом чиновники соблюдали права граждан, но есть случаи, когда людям приходилось доказывать, что они действительно нуждаются в помощи государства.

Так, 105 жителей села Черняево района им. Лазо не включили в списки нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи. Глава поселения просто не рассмотрел их обращения и не принял меры по обследованию затопленных участков и построек. Районный прокурор обратился в суд с иском обязать администрацию поселения расширить границы зоны подтопления, чтобы люди смогли получить причитающееся им по закону. Суд встал на сторону жителей.

Жительница села Корсаково-2 также через суд оказалась вынуждена доказывать, что в июле-сентябре 2019 года, в разгар наводнения она жила в своем доме. Без установления факта проживания женщине отказывали в выплате компенсации. Прокуратура Хабаровского района направила в суд соответствующее заявление. Такие же заявления в суды направляли прокуроры Комсомольска-на-Амуре, Нанайского района, а также Бикина и Амурска.

В общей сложности в суды для защиты прав граждан, пострадавших от наводнения, районными и городскими прокуратурами было подано восемьдесят заявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU