Деньги с банковской карты украли у жителя Хабаровского края
Мужчина из поселка Корфовский обратился в полицию с заявлением о хищении шестидесяти тысяч рублей с его банковской карты. Как сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю, подозреваемый задержан – это 39-летний ранее судимый односельчанин потерпевшего.
Как выяснилось, оба жили в одной квартире – злоумышленник со своей многодетной семьей и заявитель. Последнему на карту периодически поступали деньги, но у него не было возможности подключить услугу онлайн-банкинга, чтобы быть в курсе поступлений. Сосед по доброте душевной предложил подключить оповещения на его номер.
Позже пострадавший переехал в другое место, но то ли забыл отключить услугу от чужого телефона, то ли не придал этому никакого значения. Чем воспользовался подозреваемый: получив очередное уведомление о зачислении средств, он переводил их на свою карту. Таким образом злоумышленник положил в свой карман и благополучно потратил шестьдесят тысяч чужих рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье 158 «Кража», максимальная санкция – шесть лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU