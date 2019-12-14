Деньги с банковской карты украли у жителя Хабаровского края

СЕГОДНЯ 13:16 2019-12-14T13:16:40+03:00

Подозреваемый задержан, но свои шестьдесят тысяч потерпевший увидит не скоро – фигурант их растранжирил

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Мужчина из поселка Корфовский обратился в полицию с заявлением о хищении шестидесяти тысяч рублей с его банковской карты. Как сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю, подозреваемый задержан – это 39-летний ранее судимый односельчанин потерпевшего.

Как выяснилось, оба жили в одной квартире – злоумышленник со своей многодетной семьей и заявитель. Последнему на карту периодически поступали деньги, но у него не было возможности подключить услугу онлайн-банкинга, чтобы быть в курсе поступлений. Сосед по доброте душевной предложил подключить оповещения на его номер.

Позже пострадавший переехал в другое место, но то ли забыл отключить услугу от чужого телефона, то ли не придал этому никакого значения. Чем воспользовался подозреваемый: получив очередное уведомление о зачислении средств, он переводил их на свою карту. Таким образом злоумышленник положил в свой карман и благополучно потратил шестьдесят тысяч чужих рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье 158 «Кража», максимальная санкция – шесть лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU