Водители общественного транспорта Хабаровска за год совершили 58 аварий

СЕГОДНЯ 11:03 2019-12-14T11:03:54+03:00

Иногда перевозчики забывают: люди платят деньги не только за проезд из пункта А в В, но и за то, что их довезут туда живыми и здоровыми. Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Они сталкивались с другими автомобилями, наезжали на пешеходов и даже выезжали на встречку. Одна авария закончился смертью человека

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В Хабаровске сотрудники госавтоинспекции подвели итоги 11 месяцев текущего года. Результат настораживает: по вине водителей пассажирского транспорта произошло 58 ДТП с участием автобусов различной вместимости.

Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, в этих авариях один человек погиб, 64 получили травмы различной степени тяжести, 16 раз автобусы сталкивались с другими авто, было совершено девять наездов на пешеходов и четыре выезда на встречную полосу. При посадке в транспортное средство 28 пассажиров получили травмы.

На фоне такой статистики регулярное недовольство пассажиров грязными салонами, немытыми окнами, отсутствием информационных табло и объявления остановок по громкой связи уже не кажется чем-то значительным.

В городской ГИБДД считают, что только жесткий контроль на маршрутах и плотная работа с водителями в части повышения профмастерства смогут переломить ситуацию. Инспекторы призывают горожан не стесняться сообщать о случаях нарушения ПДД водителями общественного транспорта. А пожаловаться на грязный салон или нетрезвого кондуктора можно или владельцу маршрута, если речь идет о коммерческом рейсе, или в администрацию города, если муниципальный.

ИСТОЧНИК KP.RU