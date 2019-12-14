Водители общественного транспорта Хабаровска за год совершили 58 аварий
В Хабаровске сотрудники госавтоинспекции подвели итоги 11 месяцев текущего года. Результат настораживает: по вине водителей пассажирского транспорта произошло 58 ДТП с участием автобусов различной вместимости.
Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, в этих авариях один человек погиб, 64 получили травмы различной степени тяжести, 16 раз автобусы сталкивались с другими авто, было совершено девять наездов на пешеходов и четыре выезда на встречную полосу. При посадке в транспортное средство 28 пассажиров получили травмы.
На фоне такой статистики регулярное недовольство пассажиров грязными салонами, немытыми окнами, отсутствием информационных табло и объявления остановок по громкой связи уже не кажется чем-то значительным.
В городской ГИБДД считают, что только жесткий контроль на маршрутах и плотная работа с водителями в части повышения профмастерства смогут переломить ситуацию. Инспекторы призывают горожан не стесняться сообщать о случаях нарушения ПДД водителями общественного транспорта. А пожаловаться на грязный салон или нетрезвого кондуктора можно или владельцу маршрута, если речь идет о коммерческом рейсе, или в администрацию города, если муниципальный.
ИСТОЧНИК KP.RU