Погода в Хабаровске на 15 декабря 2019 года: днем до -10, без осадков
В Биробиджане без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -6-8.
В Хабаровске без существенных осадков, температура ночью от -18 до -16, днем от -15 до -13, ветер западный 4-10 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 15 декабря опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -5-7.
В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -3-5.
В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -13-15.
В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -31-33. Днем -15-17.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -28-30. Днем -13-15.
В Охотске без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -20-22.
ИСТОЧНИК KP.RU