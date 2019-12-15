СЕГОДНЯ 02:27 2019-12-15T02:27:35+03:00

Погода в Хабаровске на 15 декабря 2019 года: днем до -10, без осадков Фото: Иван ВИСЛОВ

С целом погожа в Хабаровском крае будет без осадков

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В Биробиджане без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -6-8.

В Хабаровске без существенных осадков, температура ночью от -18 до -16, днем от -15 до -13, ветер западный 4-10 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 15 декабря опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -5-7.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -3-5.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -13-15.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -31-33. Днем -15-17.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -28-30. Днем -13-15.

В Охотске без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -20-22.

ИСТОЧНИК KP.RU