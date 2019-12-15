2019-12-15T02:27:35+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 15 декабря 2019 года: днем до -10, без осадков

С целом погожа в Хабаровском крае будет без осадков
Ольга КИВА
Поделиться:
Погода в Хабаровске на 15 декабря 2019 года: днем до -10, без осадковПогода в Хабаровске на 15 декабря 2019 года: днем до -10, без осадковФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Биробиджане без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -6-8.

В Хабаровске без существенных осадков, температура ночью от -18 до -16, днем от -15 до -13, ветер западный 4-10 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 15 декабря опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -5-7.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -3-5.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду. Ночью -25-27. Днем -13-15.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Ночью -31-33. Днем -15-17.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Ночью -28-30. Днем -13-15.

В Охотске без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -24-26. Днем -20-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Повреждено окно, обожжены конечности после хлопка газа в квартире в Комсомольске
«Жаль пацанов»: пассажиры автобуса стали очевидцами смертельной аварии под Хабаровском
Погода в Хабаровске на 15 декабря 2019 года: днем до -10, без осадков
Деньги с банковской карты украли у жителя Хабаровского края
Водители общественного транспорта Хабаровска за год совершили 58 аварий
Восемьдесят заявлений в суд подано прокуратурой Хабаровского края в защиту пострадавших от наводнения
В Гродековском музее выпустили каталог нанайской коллекции XIX-XXI веков
В Комсомольске-на-Амуре неизвестные спилили четырехметровую елку
В ЕАО озадачились спасением детей от смертельно опасных «конфет»
Погода в Хабаровске на 14 декабря 2019 года: днем до -13, возможен снег
ВТБ начинает работу по дальневосточной ипотеке
Комсомольчанин уснул с деньгами, а проснулся без них
Двух руководителей в Хабаровске осудят за взятку квартирами на пять миллионов рублей
В Хабаровском крае незаконные сети и хапуги обратили в доход государства
В Хабаровском крае школьники, мечтающие о своем бизнесе, поедут на слет предпринимателей
Россельхозбанк выпустил новый кредит для самозанятых граждан
Птицефабрики в Хабаровском крае нацелились на увеличение объемов производства яиц
Сельчанка в ЕАО не заметила, как «проглотила» наживку мнимых сотрудников банка
В Хабаровском крае среди рожденных 13 тысяч детей есть Ёсин, Людовиг и Емельян
В Хабаровском крае каждый может бесплатно получить юридическую помощь
Впервые шестиклассница из Хабаровска сдала норматив «Мастер спорта»
В Хабаровском крае сотрудники МЧС проверят места для новогодних праздников
«Мужчины - они как дети, чаще всего покупают петарды»: в Хабаровске стартовала продажа пиротехники
Еврейская автономия получила безопасные школьные автобусы
«Лиса, тебя как звать?»: рыжая с семьей «прописалась» на заводе в Хабаровском крае
В Биробиджане полицейский учинил физическое насилие с использованием наручников
В Хабаровске из машины, разбившейся о рекламный щит, вытащили покалеченных людей
Самолеты, произведенные в Комсомольске, хотят передать авиакомпании в Пакистане
В Хабаровске после исчезновения 17-летней Полины расследуют уголовное дело