2019-12-15T05:26:20+03:00
Общество

Повреждено окно, обожжены конечности после хлопка газа в квартире в Комсомольске

Пострадавший от госпитализации отказался
Ольга КИВА
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Повреждено окно, обожжены конечности после хлопка газа в квартире в КомсомольскеПовреждено окно, обожжены конечности после хлопка газа в квартире в КомсомольскеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Вечером, 14 декабря, спасатели в Комсомольске экстренно отправились к многоквартирнику, расположенному на улице Вагонной. Им поступил сигнал, что в доме произошел хлопок газовоздушной смеси. Сообщение от диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы поступило в 17:25.

- Хлопок случился в квартире на третьем этаже жилого трехэтажного каменного дома. В результате происшествия не было горения. К дому также подъехали сотрудники газовой службы и скорая помощь. Предварительно известно, что из-за хлопка повреждено окно на кухне. Несущие конструкции не пострадали, дом не газифицирован. Хозяин квартиры получил ожоги конечностей, но от госпитализации отказался, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Сотрудники экстренных служб уже осмотрели место происшествия. Им предстоит установить причины и обстоятельства инцидента, а также установить степень повреждения конструкций. К ликвидации последствий происшествия привлекли 18 человек и пять единиц техники. Эвакуацию не проводили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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