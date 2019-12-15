2019-12-15T08:28:53+03:00
Общество

Мужчины в ЕАО и Хабаровском крае живут крайне мало после выхода на пенсию

Женщинам в этом плане повезло больше
Александр ШТААЛЬ
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Мужчины в ЕАО и Хабаровском крае живут крайне мало после выхода на пенсиюМужчины в ЕАО и Хабаровском крае живут крайне мало после выхода на пенсиюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мужчины в Еврейской автономии и Хабаровском крае живут крайне мало после выхода на пенсию. Такой неутешительный вывод остается сделать, если посмотреть на статистику. Анализ ситуации провели эксперты FinExpertiza.

По информации, опубликованной на сайте аудиторско-консалтинговой сети, в Еврейской автономии мужчины в среднем после выхода на пенсию живут чуть больше трех лет. В Хабаровском крае новоиспеченные пенсионеры могут продержаться чуть больше четырех лет.

Ситуация с продолжительность жизни вышедших на пенсию женщин в разы лучше. Так, в ЕАО представительницы прекрасного пола могут спокойно проживать почти до 20 лет, а в Хабаровском крае – немного больше 20 лет.

По мнению специалистов FinExpertiza, выход на пенсию для мужчин и женщин отодвинется на пять лет. А вот какова будет продолжительность жизни при этом - пока неясно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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