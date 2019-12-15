«Жаль пацанов»: пассажиры автобуса стали очевидцами смертельной аварии под Хабаровском

СЕГОДНЯ 03:59 2019-12-15T03:59:33+03:00

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Вечером, 13 декабря, в районе Хехцира на 22-м километре трассы Хабаровск - Владивосток случилось дорожное происшествие со смертельным исходом. Пока известно, что автомобиль Toyota Camry выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус. По всей видимости, скорость у машины была не просто высокая, а очень высокая. После столкновения от машины буквально осталась груда металлолома с красными звездочками на борту. Пока известно, что пассажир иномарки скончался на месте, водитель был в бесконтактном состоянии.

Фотографии с места аварии уже попали в сеть и тут же стали самыми обсуждаемыми. Среди комментаторов нашлись и те, кто находился в салоне автобуса на момент происшествия. Дословно слова очевидца: «Жесть, я в автобусе ехал. Картина ДТП не очень приятная, жаль пацанов».

Автолюбителей в крае убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков и сигналов светофора, уважайте других участников дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU