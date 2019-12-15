2019-12-15T07:03:23+03:00
Происшествия

Водитель погиб на трассе между Хабаровском и поселком Приамурский в ЕАО

По предварительной информации, столкнулись машина Honda Fit и микроавтобус, принадлежащий министерству обороны
Александр ШТААЛЬ
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Водитель погиб на трассе между Хабаровском и поселком Приамурский в ЕАОВодитель погиб на трассе между Хабаровском и поселком Приамурский в ЕАОФото: Социальные сети
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Накануне, 13 декабря стало известно о смертельной дорожной аварии на дороге между Хабаровском и поселком Приамурский. По предварительной информации, столкнулись машины Honda Fit, которая ехала в сторону Хабаровска и микроавтобус микроавтобус Volkswagen, принадлежащий министерству обороны. Происшествие случилось за мостом через Амур.

Как сообщил информированный источник, водитель автомобиля Honda Fit потерял управление, как результат, выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус. После столкновения легковое авто вылетело с дороги и угодило в кювет. Водитель скончался на месте происшествия до приезда врачей скорой помощи.

Автолюбителей в крае убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков и сигналов светофора.

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Водитель погиб на трассе между Хабаровском и поселком Приамурским в ЕАО
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ИСТОЧНИК KP.RU

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