СЕГОДНЯ 07:02 2019-12-15T07:03:23+03:00

Водитель погиб на трассе между Хабаровском и поселком Приамурский в ЕАО Фото: Социальные сети

Изменить размер текста: A A

Накануне, 13 декабря стало известно о смертельной дорожной аварии на дороге между Хабаровском и поселком Приамурский. По предварительной информации, столкнулись машины Honda Fit, которая ехала в сторону Хабаровска и микроавтобус микроавтобус Volkswagen, принадлежащий министерству обороны. Происшествие случилось за мостом через Амур.

Как сообщил информированный источник, водитель автомобиля Honda Fit потерял управление, как результат, выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус. После столкновения легковое авто вылетело с дороги и угодило в кювет. Водитель скончался на месте происшествия до приезда врачей скорой помощи.

Автолюбителей в крае убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков и сигналов светофора.

dtpkhv27 Водитель погиб на трассе между Хабаровском и поселком Приамурским в ЕАО

ИСТОЧНИК KP.RU