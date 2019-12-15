Водитель погиб на трассе между Хабаровском и поселком Приамурский в ЕАО
Накануне, 13 декабря стало известно о смертельной дорожной аварии на дороге между Хабаровском и поселком Приамурский. По предварительной информации, столкнулись машины Honda Fit, которая ехала в сторону Хабаровска и микроавтобус микроавтобус Volkswagen, принадлежащий министерству обороны. Происшествие случилось за мостом через Амур.
Как сообщил информированный источник, водитель автомобиля Honda Fit потерял управление, как результат, выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус. После столкновения легковое авто вылетело с дороги и угодило в кювет. Водитель скончался на месте происшествия до приезда врачей скорой помощи.
Автолюбителей в крае убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков и сигналов светофора.
ИСТОЧНИК KP.RU