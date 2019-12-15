2019-12-15T11:22:20+03:00
Общество

Натуральный березовый сок из Хабаровского края отметили престижной наградой

Продукцию производят на «дальневосточных гектарах»
Ольга КИВА
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Натуральный березовый сок из Хабаровского края отметили престижной наградойНатуральный березовый сок из Хабаровского края отметили престижной наградойФото: Правительство Хабаровского края
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Продукцию хабаровского края представили на конкурсе «Звезда Дальнего Востока». По итогу отбора представленных товаров престижную деловую премию получили изготовители натурального березового сока. Свою продукцию они производят на «дальневосточных гектарах».

- «Дальневосточная слобода» в 2016 году оформила в селе Малышево Хабаровского района 47 участков земли в рамках федеральной программы. Березовый сок, произведенный фермерами, сейчас продают в полимерных бутылках через торговые сети Хабаровска. Товар реализуют под брендированным товарным знаком, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Свою награду фермеры получили в номинации «Лучший гектар» Отметим, своих кандидатов на премию «Звезда Дальнего Востока» представляли все регионы ДФО. Всего поступило 140 заявок в разных направлениях. Отбор проводился по 11 номинациям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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