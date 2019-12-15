Натуральный березовый сок из Хабаровского края отметили престижной наградой
Продукцию хабаровского края представили на конкурсе «Звезда Дальнего Востока». По итогу отбора представленных товаров престижную деловую премию получили изготовители натурального березового сока. Свою продукцию они производят на «дальневосточных гектарах».
- «Дальневосточная слобода» в 2016 году оформила в селе Малышево Хабаровского района 47 участков земли в рамках федеральной программы. Березовый сок, произведенный фермерами, сейчас продают в полимерных бутылках через торговые сети Хабаровска. Товар реализуют под брендированным товарным знаком, - рассказали в пресс-службе правительства края.
Свою награду фермеры получили в номинации «Лучший гектар» Отметим, своих кандидатов на премию «Звезда Дальнего Востока» представляли все регионы ДФО. Всего поступило 140 заявок в разных направлениях. Отбор проводился по 11 номинациям.
ИСТОЧНИК KP.RU