2019-12-15T12:22:27+03:00
Общество

Моряк тайно доставил алкоголь из Кореи в Хабаровский край

Таможенники в общей сложности изъяли 139 литров спиртного всех видов
Александр ШТААЛЬ
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Моряк тайно доставил алкоголь из Кореи в Хабаровский крайМоряк тайно доставил алкоголь из Кореи в Хабаровский крайФото: Олег ЗОЛОТО
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В порт Ванино прибыло судно из корейского города Инчхон. Его, как положено, досмотрели таможенники. Во время проверки правоохранители нашли почти 140 литров алкоголя. В изъятых 147 бутылках были такие напитки, как виски, вино, пиво, водка, мартини и текила. Естественно, такой груз был не на самом видном месте.

- Алкоголь был спрятан на судне в специально оборудованных тайниках. Как выяснилось позже, положил его туда один из членов экипажа. Моряк купил алкоголь в порту «Инчхон». При этом он знал о допустимых нормах беспошлинного ввоза алкогольной продукции, поэтому и решил спрятать продукцию, - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточной таможни.

В общей сложности с судна изъяли 147 бутылок незаконно ввезенного алкоголя. В отношении моряка возбудили административное дело. В качестве наказания могут назначить штраф в сумме от одной второй до трехкратного размера стоимости незаконно ввезенных товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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