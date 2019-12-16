В Хабаровском крае 18 декабря стартует чемпионат «Молодые профессионалы»

СЕГОДНЯ 04:55 2019-12-16T05:05:24+03:00

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В Хабаровском крае 18 декабря стартует седьмой региональный чемпионат «Молодые профессионалы». Он продлится до 22 декабря. Соревнования проведут на базе девяти образовательных организаций в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и в поселке Хор.

- По предварительной информации, соревнования будут проходить по 15 компетенциям. Среди участников больше 100 конкурсантов и более 130 экспертов, в том числе конкурсанты возрастной категории «WorldSkills Juniors» в возрасте от 14 до 16 лет, - прокомментировали в министерстве образования и науки Хабаровского края.

Отметим, что к компетенциям добавили новую - «Изготовление прототипов». Второй раз в регионе проведут соревнования по методике WorldSkills «Навыки мудрых» для участников старше 50 лет. Для будущих абитуриентов и школьников на чемпионате подготовили интересную профориентационную программу. Ребята смогут пройти мастер-классы, профессиональные пробы, поработать на тренажерах виртуальной реальности, а также узнают возможности 3D-моделирования.

ИСТОЧНИК KP.RU