2019-12-16T09:06:28+03:00
Звезды

«Там, где рождаются самолеты»: в Комсомольске презентовали детскую книгу

В основе лежит история Анечки и Ванечки, дедушка которых авиастроитель
Александр ШТААЛЬ
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«Там, где рождаются самолеты»: в Комсомольске презентовали детскую книгу«Там, где рождаются самолеты»: в Комсомольске презентовали детскую книгуФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре прошла презентация детской книги «Там, где рождаются самолеты». Ее создали при поддержке Хабаровского реготделения «СоюзМаш России», а рассказали о ней в торжественной обстановке в экспоцентре Комсомольского-на-Амуре авиационного завода.

В книге постарались рассказать об интересных сведениях о предприятии, истории о создаваемых на нем самолетах, повествование о том, как создают летающие машины. Детям в доступной для них форме рассказывается о неожиданных приключениях любознательных Анечки и Вани в удивительном мире авиастроения. Их дедушка бывший авиастроитель. От него-то ребята и узнают, как появился авиазавод, как построили первый самолет-разведчик Р-6, как воевал легендарный самолет-солдат ДБ-3Ф (Ил-4), почему завод носит имя первого космонавта, какие научно-технические решения применялись в самолетостроении в разные периоды.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, при создании книги задействовали рисунки детей работников завода. Плоды детского творчества разместили в главе «Мои родители – авиастроители».

ИСТОЧНИК KP.RU

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