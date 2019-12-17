Режиссер из Хабаровска получил гран-при на Дальневосточном кинофестивале

СЕГОДНЯ 02:07 2019-12-17T02:07:19+03:00

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Накануне стали известны итоги Дальневосточного кинофестиваля «Точка Возврата». Среди «отличников» из Хабаровска, обладатели дипломов участника в специальной программе «Многоточие» режиссер фильма «В дороге» Мария Гнатюк, режиссер фильма «Сигнал» Сергей Олейников и режиссер фильма «Письма» Андрей Гоман. Марию отметили за стремление и упорство в покорении кинематографических вершин, Сергея – за талант создавать атмосферу в кадре, Андрея - за попытки найти собственный киноязык.

- В специальной конкурсной программе «Точка с запятой» - фильмы для детей и подростков, награду получил режиссер Константин Бездудный, представивший «Проект 00416А». В дополнительном конкурсе «Кинолагерь «Вкратце» первое место досталось режиссеру Светлане Тикановой, создавшей фильм «Таиланд», - рассказали организаторы фестиваля.

Распределили члены жюри и специальные призы. Так, лучшей операторскую работу признали в исполнении Дмитрия Годяева и Романа Шерстнева, фильм «Дератизация». Самое органичное вхождение в роль получилось у актера Максима Горубнова, снявшегося в фильме «Крыжовник», а органичность, неподдельный кураж и точную передачу атмосферу 90-х в «Крыжовнике» удалось воссоздать режиссеру Юрию Чернюку из Комсомольска-на-Амуре. Гран-при достался фильму из Хабаровска «Портрет незнакомки», режиссер Сергей Яковлев.

Одна награда досталась хабаровскому актеру посмертно.

Впервые фестиваль провели в 2015 году в Хабаровске, позже событие стало региональным. За четыре года, что его организуют, участие в нем приняли более 300 кинематографистов-любителей из Хабаровска, Владивостока, Якутска, Петропавловска-Камчатского, Комсомольска-на-Амуре, Уссурийска, Спасска-Дальнего, поселка Полины Осипенко, Магадана, Южно-Сахалинска и Паланы.

ИСТОЧНИК KP.RU