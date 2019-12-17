Бизнесмены оплатят новый туркомплекс на набережной в Хабаровске

СЕГОДНЯ 04:06 2019-12-17T05:45:28+03:00

Изменить размер текста: A A

На набережной в Хабаровске собираются построить современный павильон для оказания туристических услуг. Об этом на встрече с предпринимателями, работающими в турагентствах, заявил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Напомним, до недавнего времени в городской администрации заключали с туроператорами договоры аренды земельных участков на летний сезон. Теперь же в мэрии решили, что таких соглашений больше не будет. В начале ноября владельцы киосков демонтировали и вывезли с набережной Амура 10 вагончиков.

- Пока в городском департаменте архитектуры и землепользования выбирают место под комплекс, где будут продавать путевки в Китай. Далее разработают проект павильона, а деньги на его создание и реализацию выделят сами предприниматели, - рассказал глава города.

Предполагается, что в отдельно стоящем здании обустроят офисы турфирм и места для сбора туристических групп. Павильон будет работать круглый год. В нем можно будет оформить туры в Жаохэ и Фуюань. Как уверяют специалисты, этот павильон станет временным решением. Когда закончится строительство здания речного вокзала, комплекс снесут.

ИСТОЧНИК KP.RU