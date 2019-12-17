2019-12-17T07:36:42+03:00
Общество

В Комсомольске прояснили ситуацию с фейерверком

Бюджет испытывает трудности, но праздник горожанам все-таки устроят
Ольга КИВА
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В Комсомольске прояснили ситуацию с фейерверкомВ Комсомольске прояснили ситуацию с фейерверкомФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Жители Комсомольска-на-Амуре задавались вопросом, а будет ли фейерверк на открытии Новогодней елки на площади Юности. В мэрии внесли ясность, уверенно заявляя, что небо все-таки украсят огни. Праздник горожанам устроят, даже не смотря на то, что в бюджете практически нет на это денег.

- Пока за счет краевой казны смогли только обустроить новогодний городок у Дворца культуры Судостроителей. Пока ситуация с фейерверком была не решена, местами даже звучали призывы объявить всенародный денежный сбор, но этого не потребовалось, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Градоначальнику удалось договориться с руководством КГБУ «Набережная реки Амур» об оказании помощи в проведении фейерверка. Это начинание поддержал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Глава региона уже дал соответствующие указанию руководителю КГБУ «Набережная реки Амур» Олегу Чурсину. К слову, уже решен вопрос с пиротехнической фирмой. Коммунальные службы города в ближайшие дни начнут подготовку площадки для фейерверка.

Напомним, открытие Главной городской новогодней елки на площадь Юности состоится в субботу, 21 декабря. Начало торжества в 17:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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