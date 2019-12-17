В посольстве Киргизии отреагировали на ситуацию с избитыми водителями в Хабаровске

СЕГОДНЯ 08:18 2019-12-17T08:19:33+03:00

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Накануне стало известно об инциденте с избиением водителей-мигрантов в Хабаровске. По предварительной информации, инцидент случился 12 декабря во время рейда с участием правоохранительных органов. На случившееся уже отреагировали в посольстве Киргизии в России.

- Почетный консул Кыргызской республики в Хабаровске уже провел беседы с потерпевшими мигрантами. На основании поступивших заявлений кыргызских граждан, направили обращения в органы МВД, ФСБ и прокуратуру Хабаровского края. Уже прошли переговоры с заместителем начальника УМВД России по Хабаровскому краю – начальником следственного управления Сергей Омельченко. Последний заверил, что уже предпринимают меры для расследования происшествия и привлечения к ответственности всех виновных, - прокомментировали в посольстве Киргизии в России.

Отметим также, что в посольстве направили обращения в МИД, МВД, УСБ МВД и Генеральную прокуратуру России. В посланиях выразили обеспокоенность в связи с произошедшим инцидентом и просьбой провести тщательное расследование и привлечь к ответственности виновных в соответствии с российским законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU