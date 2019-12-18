Мэр Хабаровска «обнадежил» жильцов аварийного дома на улице Глинной

СЕГОДНЯ 02:05 2019-12-18T02:05:06+03:00

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Мэр Хабаровска, отвечая на вопросы горожан в прямом эфире, не смог сразу ответить по поводу расселения дома №3 на улице Глинной. Время спустя в своем аккаунте в социальной сети Сергей Кравчук опубликовал отдельный пост на эту тему, тем самым постарался исправиться.

- Дом на улице Глинной, 30 ноября 2018 года признали аварийным. Жильцам, которые не имеют других жилых помещений, предоставили жилье в маневренном фонде. Как вы наверняка знаете, сейчас в крае реализуется адресная программа по переселению граждан и аварийного жилищного фонда, - отметил в своей публикации Сергей Кравчук.

Градоначальник также рассказал, что сейчас силы брошены на то, чтобы расселить дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В списке 81 дом, расположенный в Хабаровске. На следующем этапе собираются расселять дома, которые признаны аварийными после 1 января 2017 года, в том числе и дом на улице Глинной. Между тем, горожане в комментариях к посту напомнили мэру, что вопрос когда-то обещали решить за три дня, а прошло уже три года.

ИСТОЧНИК KP.RU