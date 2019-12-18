СЕГОДНЯ 02:37 2019-12-18T02:37:43+03:00

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Активисты Хабаровского края побывали на Новогоднем приеме губернатора. Он состоялся вчера, 17 декабря. Среди участников были больше 250 человек – парни и девушки, показавшие значительные успехи в культуре, науке и спорте, а также победители конкурса на лучший пост в социальных сетях на тему «Хабаровский край – 2019: я создаю тренды». С наступающими праздниками школьников, студентов и представителей работающей молодежи поздравил глава региона.

- Вы достойно представляли родной регион на всероссийском и международном уровне. Ваши достижения еще раз подтверждают, что молодое поколение готово принимать самое активное участие в развитии края. Вы уверенно идете вперед, смело расширяете горизонты. Желаю вам не бояться рисковать, всегда следовать за мечтой, успешно преодолевая любые преграды, - сказал в своей поздравительной речи Сергей Фургал.

На приеме отметили грамотами и благодарственными письмами успехи молодых людей, отличившихся в течение года. Также во время мероприятия объявили обладателей губернаторской стипендии среди одаренных детей в области образования, культуры и спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU