Водитель на повороте насмерть сбил женщину в Хабаровске

СЕГОДНЯ 03:06 2019-12-18T03:12:05+03:00

Пострадавшая переходила дорогу по «зебре», когда все случилось

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В Хабаровске в минувшие сутки, 17 декабря, на улице Воронежской машина Mitsubishi Fuso насмерть сбила женщину. По предварительной информации происшествие случилось днем в районе обеда. Автомобиль двигался со стороны улицы Алтайская в сторону улицы Большая. Водитель начал поворачивать направо на улицу Шелеста в районе дома № 2А, не заметил женщину-пешехода и наехал на нее. Пострадавшая двигалась по «зебре».

Как сообщил информированный источник, пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. На момент дорожной аварии водитель иномарки был трезв.

Автолюбителей города убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков и сигналов светофора, следите за скоростным режимом, уважайте других участников дорожного движения. Помните, маленькая ошибка может стать причиной большой трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU