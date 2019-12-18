Поджигателя в Хабаровском крае осудили за двойное убийство девять лет спустя

СЕГОДНЯ 04:00 2019-12-18T04:00:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае осудили 30-летнего поджигателя. Фигурант сделал свое «черное» дело в 2010 году. Он уничтожил чужой дом, в котором за несколько часов до пожара выпивал с приятелями. Когда «зеленый змий» ударил в голову, мужчины начали ссориться. Фигурант сначала забил до смерти одного, а потом принялся за второго, который поспешил на помощь. Потом он не придумал ничего лучше, как замаскировать убийства под пожар, поэтому поджег постройку и скрылся.

- Происшествие случилось девять лет назад в поселке Ванино. Поджигателя осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Напомним, задержать злоумышленника удалось в конце 2018 года. Во время следствия он дал признательные показания. Ранее мужчину не раз привлекали к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности, а также преступлений имущественного характера. По решению суда он проведет 19 лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU