2019-12-18T08:39:08+03:00
Общество

В Биробиджане наряжают главную новогоднюю елку

Когда хвойную красавицу украсят, возьмутся за обустройство городских улиц
Ольга КИВА
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В Биробиджане наряжают главную новогоднюю елкуВ Биробиджане наряжают главную новогоднюю елкуФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане начали украшать главную новогоднюю елку. Хвойная красавица заняла почетное место на площади имени Ленина. Ее сначала украсят световыми гирляндами, потом на ветках появятся игрушки. Также из ледяных блоков рабочие делают ограждение городка.

- Когда елку украсят, возьмутся за обустройство городских улиц. К слову, в городе будут работать три новогодние площадки. Они расположены на площади имени Ленина, в городском парке культуры и отдыха и на площади рядом с ДК, - напомнил мэр областной столицы Александр Головатый.

Напомним, что 18 декабря стартует Международный конкурс ледовых скульптур «Хрустальная менора». Участники из ледяных блоков будут вырезать фигуры. Кроме того, на площади имени Ленина зальют каток, оборудуют тематическую фотозону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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