2019-12-18T12:36:13+03:00
Общество

«Вы - человек-эпоха»: хабаровчанин Николай Шапран отметил 95-ый день рождения

Поздравляли ветерана ученики Математического лицея, представители Совета ветеранов, представители власти, друзья и бывшие сослуживцы
Ольга КИВА
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«Вы - человек-эпоха»: хабаровчанин Николай Шапран отметил 95-ый день рождения«Вы - человек-эпоха»: хабаровчанин Николай Шапран отметил 95-ый день рожденияФото: Администрация Хабаровска
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Хабаровчанин Николай Шапран отметил 95-ый день рождения. В столь знаменательный день его поздравили ученики Математического лицея, представители Совета ветеранов, комитета по управлению Кировским районом, друзья и бывшие сослуживцы.

- Вы – человек-эпоха. Пройдя славный боевой путь, остаетесь в строю: ведете уроки мужества, классные часы и участвуете во встречах со школьниками района. Желаем вам здоровья и счастья, - обратилась к юбиляру Юлия Фомина, заместитель председателя по социальным вопросам комитета по управлению Кировским районом Хабаровска.

Николай Иванович родился в 1924 году в селе Русская поляна Киевской области. После окончания школы обучился фабрично-заводскому делу, в мае 1941 года начал работать станочником на заводе № 361 города Липецка. Потом он был наладчиком на военном заводе в городе Касли. В ноябре 1942 года Николая Ивановича призвали в армию курсантом первого Ростовского артиллерийского училища. Два года спустя он отправился на фронт в качестве командира огневого взвода седьмой гвардейской механизированной бригады.

Сам юбиляр поделился воспоминаниями о военных годах, рассказал, как освобождали от немецких захватчиков Украину, Белоруссию, Литву и Латвию. На Дальнем Востоке он участвовал в военных действиях против милитаристской Японии, а потом просто остался здесь. В целом он посвятил армии 44 года своей жизни. Ушел в запас в 1986 году в звании полковника.

Отметим, что в Кировском районе Хабаровска на сегодняшний день живут больше 200 людей в возрасте старше 90 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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