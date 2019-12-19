2019-12-19T05:44:21+03:00
Общество

«Мы сразу нажали на тревожную кнопку»: в Биробиджане из садика эвакуировали больше 80 детей

Переполох случился из-за оставленной кем-то коробки, завернутой в порочную упаковку
Ольга КИВА
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«Мы сразу нажали на тревожную кнопку»: в Биробиджане из садика эвакуировали больше 80 детей«Мы сразу нажали на тревожную кнопку»: в Биробиджане из садика эвакуировали больше 80 детейФото: администрация Биробиджана
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Утро 18 декабря в Биробиджане для сотрудников и воспитанников детского сада №5 началось, мягко говоря, экстремально. Малышей пришлось срочно эвакуировать из здания и уводить на безопасное расстояние. Причина такого переполоха - неопознанная коробка, завернутая в подарочную упаковку. Ее обнаружила заведующая Елена Зорина.

- Сначала подумали, может быть, кто-то из родителей ее принес, так как сейчас украшаем участок к новогодним праздникам, но родители ничего не приносили. Мы сразу нажали на тревожную кнопку в саду, позвонили по номеру «112» и рассказали о случившемся, - рассказывает Елена Владимировна.

Началась эвакуация дошколят из здания. Малышей одели и отвели на безопасное расстояние. На тот момент их было в общей сложности 85 плюс 20 работников детсада. Чтобы вывести всех на улицу, понадобилось 11 минут.

Сотрудники экстренных служб прибыли на место через несколько минут после сообщения. Подозрительную коробку осмотрели, а заодно обследовали и территорию, ничего опасного в итоге не нашли. Через 20 минут после эвакуации воспитанники и работники сада вернулись в здание. Дошкольное учреждение заработало в штатном режиме. Во время инцидента никто из детей не потерялся и не пострадал.

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Мы сразу нажали на тревожную кнопку : в Биробиджане из садика эвакуировали больше 80 детей
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ИСТОЧНИК KP.RU

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