2019-12-19T05:19:50+03:00
Общество

В Хабаровском крае заработала единственная школа для взрослых

Обучать в ней будут предпринимателей, при этом совершенно бесплатно
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае заработала единственная школа для взрослых ФОТО: Официальный сайт администрации Вяземского муниципального районаВ Хабаровском крае заработала единственная школа для взрослых ФОТО: Официальный сайт администрации Вяземского муниципального района
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В Вяземском районе начала работать бесплатная школа предпринимателей. Занятия проводят вечером в центре развития детей и взрослых «Ступени». К слову, это пока единственна школа для взрослых в Хабаровском крае.

- На первом занятии собравшимся объяснили сложившуюся ситуацию в стране. Так, сегодня нельзя ждать, когда нам государство построит новый завод или восстановит совхозы. Сейчас время инициативных людей, которые хотят и могут сами делать свою жизнь лучше и развивать свой район совместно с властью, - рассказали в администрации Вяземского района.

На занятия приходит молодежь, главы сельских поселений, у некоторых из них уже есть собственный опыт организации своего дела. К слову, с помощью такой школы также планируют решить проблему оттока молодежи и взрослого населения. Одна из ее причин – отсутствие самореализации и возможности заработать деньги. Ученики, которые пойдут по своему бизнес-пути, получат финансовую и организационную поддержку по бюджетным программам.

В программе обучения базовый курс для начинающих, где учащиеся узнают о мерах господдержки, юридических нюансах открытия бизнеса, бухгалтерском учете, налоговой отчетности. Школа предпринимателей приглашает всех заинтересованных в создании бизнеса жителей района. Более подробная информация по телефонам 8-924-113-36-67 и 8-924-105-40-42.

ИСТОЧНИК KP.RU

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