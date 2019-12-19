2019-12-19T06:31:44+03:00
Происшествия

В детских садах Биробиджана началась эвакуация из-за сообщений о минировании

Детей вывели из дошкольных учреждений №№5, 24, 29, 31, 43 и 48
Александр ШТААЛЬ
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В детских садах Биробиджана началась эвакуация из-за сообщений о минированииВ детских садах Биробиджана началась эвакуация из-за сообщений о минированииФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане утро 19 декабря началось с эвакуации в детских садах №№ 5, 24, 29, 31, 43 и 48. Пока известно, что некто направил на электронную почту дошкольных учреждений сообщения о том, что здания заминированы. Как и следует в таких ситуациях, персонал сообщил о произошедшем в экстренные службы и приступил к эвакуации детей.

- Ребят выводят из здания и размещают в рядом расположенных административных зданиях. К дошкольному учреждению №5, рядом с которым нет никаких учреждений, направили для обогрева автобусы МУП «Транспортная компания», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В дошкольные учреждения уже выехала заместитель мэра по социальным вопросам, образованию и культуре Наталья Петрушкова, а также представители ГО И ЧС мэрии областного центра. Более подробную информацию об инциденте сообщат дополнительно.

Напомним, вчера, 18 декабря, прошла эвакуация в детском садике №5. Причиной для паники послужила оставленная кем-то коробка, завернутая в подарочную упаковку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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