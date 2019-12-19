В Хабаровском крае должник заплатил сразу 50 штрафов

СЕГОДНЯ 05:55 2019-12-19T05:55:45+03:00

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Житель Вяземского района как коллекцию собирал штрафы за нарушение правил дорожного движения. В итоге, в его «экспозиции» их набралось 50 штук. Общий долг нарушителя составлял больше 100 тысяч рублей.

- С мужчиной пробовали разговаривать, напоминали ему о долге, убеждали оплатить его. Но, мало того, что он не спешил гасить задолженность, так еще и упорно продолжал пополнять свою коллекцию новыми штрафами, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Чтобы заставить мужчину заплатить, пришлось приставам вынести постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля, принадлежащего должнику. Сначала мужчина не придал значения этой процедуре, но понял, в чем дело, когда собрался продавать машину. Чтобы сделка не сорвалась, он разом оплатил все штрафы. Больше представители закона к нему претензий не имеют.

ИСТОЧНИК KP.RU