2019-12-19T12:18:49+03:00
Общество

В Хабаровском крае открыли новую пожарную часть

Она находится в поселке Хурмули Солнечного района
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае открыли новую пожарную частьВ Хабаровском крае открыли новую пожарную частьФото: Правительство Хабаровского края
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В поселке Хурмули Солнечного района открыли новую пожарную часть. Предполагается, что работать здесь будет 21 человек. Им в помощь уже передали высокопроходимый автомобиль «Урал», в планах доставить в поселок еще одну машину. Новое подразделение будет обеспечивать безопасность примерно двум тысячам местных жителей.

- Пожарная часть находится в самом центре поселка. Если случится возгорание, то расчеты смогут добраться до самых отдаленных домов за 5-10 минут. Также огнеборцы будут ездить на пожары в соседние поселения - село Мавринск и поселок Домостроительный завод. Для этих населенных пунктов существует угроза лесных пожаров, - рассказали в комитете правительства края по гражданской защите.

Напомним, в 2019 году пожарные части также появились в селах Болонь в Амурском районе и в поселке Сукпай в районе имени Лазо. Чуть ранее, в конце 2018 года, новая часть открылась в селе Булава Ульчского района. Всего же в противопожарной службе Хабаровского края сейчас 77 подразделений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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