СЕГОДНЯ 12:21 2019-12-19T12:21:41+03:00

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В Хабаровском крае нашли дикого кабана, зараженного африканской чумой свиней. Об инфицированном звере стало известно вчера, 18 января. Заболевание подтвердилось по результату лабораторных исследований биоматериала от дикого кабана, добытого во время проведения мероприятий по регулированию численности диких кабанов в охотугодьях. Зверь обитал примерно в семи километрах от села Покровка Бикинского района.

Как сообщили в краевом управлении по ветеринарии, специалисты уже проводят мероприятия, направленные на локализацию очага АЧС и недопущение распространения заболевания на территории Хабаровского края. Более подробная информация о нем опубликована на сайтах управления ветеринарии и Россельхознадзора. Владельцев хозяйствах всех форм собственности, занимающихся содержанием, разведением и убоем свиней, в том числе в личных подсобных хозяйствах убедительно просят с ней ознакомиться.

Обо всех случаях заболевания свиней (диких кабанов) или их необычном поведении, а также в случае обнаружении трупов павших свиней (диких кабанов) нужно сообщать ветспециалистам. Адреса и телефоны краевых есть на официальном сайте краевого управления ветеринарии.

ИСТОЧНИК KP.RU