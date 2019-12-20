В Хабаровском крае осудили азартных конспираторов

СЕГОДНЯ 05:18 2019-12-20T05:55:25+03:00

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В Ванино осудили 10 человек, которые участвовали в проведении азартных игр. Из материалов дела следует, что житель поселка Заветы Ильича Советско-Гаванского района привлек в незаконный бизнес девять жителей Ванинского и Советско-Гаванского районов. Все участники преступной группы подчинялись руководителю, соблюдали конспирацию, у каждого была своя роль и определенный функционал.

- Заработанные нелегально деньги участники группы распределяли между собой, часть денег направляли на содержание игорных заведений. Залы находились в поселениях Ванино и Заветы Ильича. Было два помещения, в каждом установили семь игровых терминалов. Также в целях конспирации обустроили систему видеонаблюдения и охрану. В помещение допускали ограниченный круг игроков, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

По решению суда руководитель группы должен заплатить 250 тысяч рублей штрафа, остальные участник – суммы от 140 до 150 тысяч рублей. Изъятые у фигурантов деньги и игровое оборудование конфисковали и обратили в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU