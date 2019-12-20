В Хабаровске запасли 70 миллионов рублей на ликвидацию возможных ЧС

СЕГОДНЯ 05:55 2019-12-20T07:02:16+03:00

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В Хабаровске запланировали в бюджете на 2020 год более 70 миллионов рублей, которые понадобятся для ликвидации последствий возможных ЧС. Деньги направят на усиление мер пожарной безопасности, профилактические мероприятия, связанные с купанием и неосторожным обращением с огнем.

- По итогам 2019 года самым масштабным природным катаклизмом стал паводок. Амур начал подниматься 25 июля, в течение 37 дней вода постепенно прибывала. В результате разлива реки в зоне подтопления оказались 418 объектов, в том числе 414 жилых домов, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что в городе намерены усилить профилактические мероприятия по пропаганде запрета купания. Этим летом на воде погибли 12 человек, половина из них – дети. Неутешительная статистка и по количеству пожаров: всего было зарегистрировано более 3,5 тысячи возгораний, в огне погибли 29 человек. Одна из основных причин - нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU