2019-12-20T07:53:41+03:00
Общество

В Еврейской автономии 31 декабря сделали выходным днем

Распоряжение об этом подписал врио губернатора области
Ольга КИВА
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В Еврейской автономии 31 декабря сделали выходным днемВ Еврейской автономии 31 декабря сделали выходным днемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Еврейской автономии 31 декабря сделали выходным днем. Распоряжение об этом подписал врио губернатора области Ростислав Гольдштейн. При этом местным жителям придется потрудиться в субботу, 28 декабря, который будет рабочим днем.

- Такое решение приняли, опираясь на мнение местных жителей. Опрос проводили в социальных сетях. Свои мнения высказали в общей сложности несколько тысяч человек. Из них 94 процента проголосовали за то, чтобы перенести выходной с 28 декабря на 31 декабря, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

Местные жители да собственно и региональная власть решили, что такая перемена поможет комфортно подготовиться к встрече Нового года. Теперь не придется досиживать на работе в ожидании окончания рабочего дня, будет больше времени, чтобы накрыть на стол и привести себя в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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