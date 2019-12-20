Бездыханное тело нашли пожарные в сгоревшем доме в Хабаровске

СЕГОДНЯ 08:20 2019-12-20T08:20:28+03:00

Когда огнеборцы приехали, пламя охватило не только постройку, но и два автомобиля, стоящих рядом

Изменить размер текста: A A

В ночь с 19 на 20 декабря в доме на улице Автобусной случился пожар. О происшествии стало известно почти в полночь. К месту происшествия оперативно отправились огнеборцы. По прибытии они обнаружили, что горела одноэтажная постройка, а также два автомобиля, стоящих рядом.

- В ходе разведки помещений звеном газодымозащитной службы нашли бездыханное тело женщины. Это была хозяйка дома 1980 года рождения, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Почти через два с половиной часа пламя удалось усмирить. От огня полностью выгорел дом и оба автомобиля. Общая площадь пожара составила около 80 квадратных метров. Пока сотрудники Госпожнадзора выясняют обстоятельства инцидента. Им предстоит выяснить причины возгорания и виновного в случившемся. Также по факту пожара проведут проверку сотрудники СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

ИСТОЧНИК KP.RU