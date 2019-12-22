Празднуя рождение дочери, хабаровчанин застрелил сына

СЕГОДНЯ 03:38 2019-12-22T07:30:52+03:00

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ЧП произошло утром 21 декабря в селе Гаровка Хабаровского района в домах офицерского состава. Отец двоих сыновей отмечал появление на свет долгожданной дочери – его супруга родила малышку предыдущей ночью. В какой момент нетрезвый глава семьи достал охотничье ружье и для чего направил его на собственного сына – вопрос для следствия.

Как бы то ни было, раздался выстрел. Пуля попала мальчику в живот. Отец завернул ребенка в одеяло и повез в больницу. В районе поселка Горького машина заглохла, и семья пересела в такси. Когда раненого мальчика, наконец, доставили в приемное отделение, помочь ему было уже невозможно.

- Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Уже установлено, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Разрешительных документов на изъятое ружье у него нет, - рассказали в пресс-службе СУ СК ар Хабаровскому краю.

Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU