«Амурский хрусталь»-2020 в Хабаровске пройдет под сенью мира

СЕГОДНЯ 05:02 2019-12-22T05:02:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Создание ледовой скульптуры – большое искусство. В Хабаровском крае традиция новогодних городков, созданных изо льда, числит за собой уже более трех десятков лет. В этом году девять команд скульпторов будут создавать на площади Ленина скульптуры на тему «Мы выбираем мир». Две сборные, а состав каждой команды это два человека, примут участие в конкурсе впервые, для остальных, «Амурский хрусталь» не новость. Есть среди них как любители, так и профессионалы.

Судейская коллегия оценит технику и мастерство обработки льда, рациональность использования материала, оригинальность композиционного решения и степень законченности произведения. Итоги конкурса подведут 24 декабря, а наслаждаться искусством творцов хабаровчане смогут в течение всей зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU