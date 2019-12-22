СЕГОДНЯ 09:25 2019-12-22T09:25:25+03:00

Подростки Хабаровского края все чаще страдают от употребления «снюса» Фото: Евгения МОЛОТОВА

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Снюс – это препарат, содержащий ударную дозу никотина, Однако, официальная продажа его несовершеннолетним пока не запрещена. Вопросом популяризации приводящего к пагубным последствиям вещества заняты финансово заинтересованные лица. Между тем, зависимость от снюса, явление вполне реальное. Так, один двенадцатилетний хабаровчанин уже находится на лечении в стационаре психоневрологического диспансера.

Как отмечают специалисты, ежедневно за помощью обращаются до десяти подростков.

Напомним, снюс содержит ударную дозу никотина. По своему действию одна пастилка приблизительно равна трем пачкам сигарет, выкуренным одновременно. Таким образом, он воздействует в первую очередь на нервную и сердечно-сосудистую систему.

ИСТОЧНИК KP.RU