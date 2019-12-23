В Хабаровском крае выберут лучшего юнармейца 2019 года

СЕГОДНЯ 03:49 2019-12-23T06:33:34+03:00

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В Хабаровском крае выберут лучшего юнармейца по итогам 2019 года. Во время награждения огласят имена всех ребят, активно участвовавших в развитии Юнармейского движения. Победителя и номинантов конкурса будут чествовать более ста новобранцев.

- Кроме того, для ребят организуют новогодний бал. Он пройдет под аккомпанемент оркестра Восточного военного округа. На мероприятии наградят юнармейцев, проявивших себя с лучшей стороны в течение всего 2019 года, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

Среди приглашенных гостей представители командования Восточного военного округа, глава и представители администрации Хабаровска, председатель Хабаровской городской думы, начальник регионального штаба движения Юнармии. В завершение мероприятия участников пригласят на большой новогодний банкет.

ИСТОЧНИК KP.RU