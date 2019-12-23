Под Хабаровском построят новый горнолыжный курорт «Хехцир»

СЕГОДНЯ 06:34 2019-12-23T06:34:11+03:00

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Под Хабаровском собираются построить новый горнолыжный курорт «Хехцир». Пока выбирают управляющую компанию, которая будет заниматься развитием этого комплекса. Предполагается, что оператором станет автономная некоммерческая организация, а ее учредителем выступит правительство Хабаровского края.

- Подразумевается, что курорт будет круглогодичным. Зимой здесь будут действовать три трассы для взрослых протяженностью от 800 до 1200 метров, а также детская в 200 метров. Обустроят на «Хехцире» сноуборд-парк, каток, маршрут для езды на собачьих упряжках. Летом на базе можно будет кататься на квадроциклах и маунтибайках, исследовать зону парка на лошадях или пешком, проводить время в оздоровительном комплексе, - прокомментировали в краевом министерстве физической культуры и спорта.

Отмети также, что «Хехцир» должен быть сопоставим с сахалинской базой «Горный воздух». В скором времени специалисты займутся переводом земли из лесного фонда. Когда эта работа будет сделана, начнутся проектно-изыскательские работы.

ИСТОЧНИК KP.RU