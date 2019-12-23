Под Хабаровском построят новый горнолыжный курорт «Хехцир»
Под Хабаровском собираются построить новый горнолыжный курорт «Хехцир». Пока выбирают управляющую компанию, которая будет заниматься развитием этого комплекса. Предполагается, что оператором станет автономная некоммерческая организация, а ее учредителем выступит правительство Хабаровского края.
- Подразумевается, что курорт будет круглогодичным. Зимой здесь будут действовать три трассы для взрослых протяженностью от 800 до 1200 метров, а также детская в 200 метров. Обустроят на «Хехцире» сноуборд-парк, каток, маршрут для езды на собачьих упряжках. Летом на базе можно будет кататься на квадроциклах и маунтибайках, исследовать зону парка на лошадях или пешком, проводить время в оздоровительном комплексе, - прокомментировали в краевом министерстве физической культуры и спорта.
Отмети также, что «Хехцир» должен быть сопоставим с сахалинской базой «Горный воздух». В скором времени специалисты займутся переводом земли из лесного фонда. Когда эта работа будет сделана, начнутся проектно-изыскательские работы.
ИСТОЧНИК KP.RU