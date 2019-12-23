2019-12-23T07:59:20+03:00
Экономика

Золоторудное месторождение «Полянка» в Хабаровском крае завершило сезон плавкой рекордного слитка

Восемь с половиной килограммов золота высшей пробы – таков вклад предприятия в экономику региона [видео]
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
Поделиться:
С начала работ до сдачи месторождения в промышленную эксплуатацию прошел всего год. Фото: Станислав ГЛУХОВС начала работ до сдачи месторождения в промышленную эксплуатацию прошел всего год. Фото: Станислав ГЛУХОВ
Изменить размер текста:

Финальный слиток золота получен ООО «НГК Ресурс» на новом месторождении «Полянка» в Хабаровском крае.

20 декабря 2019 года в ходе завершающей в нынешнем сезоне плавки на золоторудном месторождении «Полянка» в Николаевском районе Хабаровского края выплавлен слиток золота весом почти 8,5 килограмма. Компания «Ресурс» освоила здесь обогащение и добычу ранее нерентабельной руды экологически безопасным методом так называемого кучного выщелачивания. На предприятии, возникшем в таежной глухомани в фантастически короткий срок, всего за год, первый слиток был выплавлен еще в ходе пуско-наладочных работ 8 мая 2019 года – в честь Дня Победы.

- Полный ввод в промышленную эксплуатацию золотоносного месторождения «Полянка» состоялся 7 сентября. Ранее были сданы и зарегистрированы все социально-бытовые и производственные объекты, - сообщил Валерий Гуминский, руководитель проекта «НГК Ресурс», доктор технических наук. – Государственная комиссия утвердила нам объемы в 15,2 тонны золота. Ресурсная оценка всей лицензионной площади составляет около 100 тонн.

В Дальневосточном федеральном округе сосредоточено 50 процентов всех запасов золота Российской Федерации. В прошлом году в Хабаровском крае добыли 24,8 тонны золота, поставив абсолютный рекорд за всю историю отрасли. Вступившее в строй золоторудное месторождение «Полянка» обещает стать одним из крупнейших в регионе.

Отливка золотого слитка.Комсомольская правда

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинская беженка в ЕАО через прокуратуру пытается оформить пенсию по старости
В Хабаровском крае к остановке привязали беглого оленя
Школьники из Комсомольска получили миллион за разработку космической станции
В Комсомольске-на-Амуре отменили занятия в 37 школах
Под Хабаровском построят новый горнолыжный курорт «Хехцир»
Золоторудное месторождение «Полянка» в Хабаровском крае завершило сезон плавкой рекордного слитка
Стеллажи с едой загорелись в магазине Хабаровска
В Хабаровском крае 95 процентов старшеклассников справились с итоговым сочинением
Бизнесменам в Хабаровском крае льготно выдали миллиарды рублей
В аварии на Матвеевском шоссе в Хабаровске пострадал водитель
Осужденным в Еврейской автономии незаконно выдавали зарплату
В Хабаровском крае выберут лучшего юнармейца 2019 года
Детей в Хабаровском крае и Еврейской автономии спасут от снюса
Избил водителя и угнал его машину житель Хабаровского края
Студенты в Хабаровске рассуждали, за что готов умереть русский человек сегодня
На участке БАМа в Хабаровском крае построят новый тоннель
Погода в Хабаровске на 23 декабря 2019 года: днем до -17, без осадков