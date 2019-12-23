Золоторудное месторождение «Полянка» в Хабаровском крае завершило сезон плавкой рекордного слитка

СЕГОДНЯ 06:10 2019-12-23T07:59:20+03:00

С начала работ до сдачи месторождения в промышленную эксплуатацию прошел всего год. Фото: Станислав ГЛУХОВ

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Финальный слиток золота получен ООО «НГК Ресурс» на новом месторождении «Полянка» в Хабаровском крае.

20 декабря 2019 года в ходе завершающей в нынешнем сезоне плавки на золоторудном месторождении «Полянка» в Николаевском районе Хабаровского края выплавлен слиток золота весом почти 8,5 килограмма. Компания «Ресурс» освоила здесь обогащение и добычу ранее нерентабельной руды экологически безопасным методом так называемого кучного выщелачивания. На предприятии, возникшем в таежной глухомани в фантастически короткий срок, всего за год, первый слиток был выплавлен еще в ходе пуско-наладочных работ 8 мая 2019 года – в честь Дня Победы.

- Полный ввод в промышленную эксплуатацию золотоносного месторождения «Полянка» состоялся 7 сентября. Ранее были сданы и зарегистрированы все социально-бытовые и производственные объекты, - сообщил Валерий Гуминский, руководитель проекта «НГК Ресурс», доктор технических наук. – Государственная комиссия утвердила нам объемы в 15,2 тонны золота. Ресурсная оценка всей лицензионной площади составляет около 100 тонн.

В Дальневосточном федеральном округе сосредоточено 50 процентов всех запасов золота Российской Федерации. В прошлом году в Хабаровском крае добыли 24,8 тонны золота, поставив абсолютный рекорд за всю историю отрасли. Вступившее в строй золоторудное месторождение «Полянка» обещает стать одним из крупнейших в регионе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/751118" frameborder="0"></iframe> Отливка золотого слитка.Комсомольская правда

ИСТОЧНИК KP.RU