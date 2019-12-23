2019-12-23T07:59:07+03:00
Общество

В Хабаровском крае к остановке привязали беглого оленя

Животное обнаружили однажды утром жители микрорайона Курикша в Советской Гавани
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае к остановке привязали беглого оленяВ Хабаровском крае к остановке привязали беглого оленяФото: Социальные сети
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В социальной сети появилась фотография привязанного к остановке оленя. Предыстория этого «сюжета» такова - животное однажды утром обнаружили жители микрорайона Курикша в Советской Гавани. Парнокопытное прогуливалось в районе автобусной остановки у церкви. Горожане не растерялись и привязали его к остановке, чтобы оно не убежало, пока найдется и приедет его хозяин.

К слову, недавно в районе Сосновки под Хабаровском прогуливался тигр, который невольно повторил трюк ослика из «Кавказской пленницы». Правда, непарнокопытное преследовало комсомолку Нину, а тигру, по всей видимости, понравилась машина. Пока остается загадкой, тот ли это был хищник, который до этого «проинспектировал» дорогу в районе села Переяславка.

Напомним, что случайное свидание тигра и человека не всегда заканчивается только видеороликом и восторженными комментариями в соцсетях. Иногда такие встречи приводят к трагедиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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