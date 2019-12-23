2019-12-23T09:48:51+03:00
Происшествия

«Срубил он нашу елочку»: пенсионера задержали в заповеднике Хабаровского края

Ущерб от действий мужчины оценили в 17 тысяч рублей
Александр ШТААЛЬ
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«Срубил он нашу елочку»: пенсионера задержали в заповеднике Хабаровского края«Срубил он нашу елочку»: пенсионера задержали в заповеднике Хабаровского краяФото: Иван ВИСЛОВ
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В одном из государственных заповедников Хабаровского края задержали «черного» дровосека. История его почти как в той песенке про елочку. Правда, приехал он не лошадке, а на электричке, зато срубил деревце под самый корешок, да не одно, а целых три. Ущерб от его действий оценили в 17 тысяч рублей.

- Когда в дежурную часть отдела МВД России по Хабаровскому району поступило сообщение о незаконной вырубке, на место происшествия оперативно выехали сотрудники полиции. На территории заповедника стражи правопорядка задержали безработного 62-летнего жителя села Кругликово района имени Лазо, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Задержанный признался, что хотел перед праздником спилить хвойные с целью личного пользования. В отношении мужчины возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимально возможное наказание за этот проступок – лишение свободы на срок до двух лет. Срубленные ели изъяли и поместили на ответственное хранение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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